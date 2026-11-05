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चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसे यात्री की आरपीएफ जवान ने बचाई जान, CCTV में कैद घटना

प्लेटफार्म नंबर एक से कांचीगुड़ा एक्सप्रेस रवाना हो रही थी, तभी एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में फिसल गया। उसका पैर ट्रेन के पायदान से फिसला और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंसकर घिसटने लगा।

By Prakash PrajapatEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Thu, 05 Nov 2026 12:23:04 AM (IST)Updated Date: Thu, 05 Nov 2026 12:23:04 AM (IST)
चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसे यात्री की आरपीएफ जवान ने बचाई जान, CCTV में कैद घटना
चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसे यात्री की आरपीएफ जवान ने बचाई जान

HighLights

  1. चलती कांचीगुड़ा एक्सप्रेस में फिसलकर पहियों की ओर घिसटा यात्री
  2. इटारसी के यात्री को आरपीएफ जवान ने दी नई जिंदगी
  3. RPF जवान रामचंद्र यादव की जांबाजी कैमरे में कैद हो गई

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। रेलवे स्टेशन पर बुधवार को आरपीएफ के एक जवान की सतर्कता से यात्री की जान बच गई। प्लेटफार्म नंबर एक से कांचीगुड़ा एक्सप्रेस रवाना हो रही थी, तभी एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में फिसल गया। उसका पैर ट्रेन के पायदान से फिसला और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंसकर घिसटने लगा।

कांस्टेबल की तत्परता से बची यात्री की जान

यह देख ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल रामचंद्र यादव ने तत्काल दौड़ लगाई और यात्री को पकड़कर पूरी ताकत से ट्रेन से दूर खींच लिया। घटना गाड़ी संख्या 17606 कांचीगुड़ा एक्सप्रेस के रवाना होने के दौरान हुई। कांस्टेबल यादव की तत्परता से यात्री ट्रेन के नीचे जाने से बच गया।


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घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद

हादसे में बाल-बाल बचे यात्री की पहचान संदीप पुत्र रामहित (40) निवासी इटारसी के रूप में हुई है। संदीप ने जान बचाने के लिए आरपीएफ जवान का आभार जताया। घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। अपनी जान की परवाह किए बिना यात्री को बचाने वाले कांस्टेबल रामचंद्र यादव के साहस और तत्परता की सराहना की जा रही है।

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