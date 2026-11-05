चलती ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंसे यात्री की आरपीएफ जवान ने बचाई जान, CCTV में कैद घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। रेलवे स्टेशन पर बुधवार को आरपीएफ के एक जवान की सतर्कता से यात्री की जान बच गई। प्लेटफार्म नंबर एक से कांचीगुड़ा एक्सप्रेस रवाना हो रही थी, तभी एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में फिसल गया। उसका पैर ट्रेन के पायदान से फिसला और वह ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच फंसकर घिसटने लगा।

कांस्टेबल की तत्परता से बची यात्री की जान यह देख ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल रामचंद्र यादव ने तत्काल दौड़ लगाई और यात्री को पकड़कर पूरी ताकत से ट्रेन से दूर खींच लिया। घटना गाड़ी संख्या 17606 कांचीगुड़ा एक्सप्रेस के रवाना होने के दौरान हुई। कांस्टेबल यादव की तत्परता से यात्री ट्रेन के नीचे जाने से बच गया।