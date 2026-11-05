नीमच में 6,000 करोड़ का जलविद्युत संयंत्र तैयार, मार्च से बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद: सीएम यादव

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को बताया कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक निजी कंपनी द्वारा 6,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा जलविद्युत संयंत्र तैयार है और अगले साल मार्च से इसमें बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

उन्होंने पत्रकारों को बताया कि एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक, इस परियोजना की एक टरबाइन दिसंबर में चालू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी सीएम यादव ने कहा, 2,000 मेगावाट की इस परियोजना के अगले साल मार्च तक पूरी तरह से चालू हो जाने की उम्मीद है। इससे मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।