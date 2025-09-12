Indore में कुत्ते के नामकरण पर बवाल... 'शर्मा जी' नाम से मचा हंगामा, दर्ज हुई FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिवसिटी में कुत्ते के नाम को लेकर बवाल हो गया। रहवासियों में आपस में मारपीट हो गई। लोग इकट्ठा हो गए और मामला थाने जा पहुंचा। पुलिस को मारपीट करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। घटना राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत आने वाली शिवसिटी कालोनी की है। वीरेंद्र गुलाब प्रसाद शर्मा ने कालोनी में रहने वाले भूपेंद्र सिंह और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।
वीरेंद्र पीथमपुर स्थित एक कारखाना में नौकरी करते है। शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे पत्नी किरण शर्मा के साथ कालोनी में ही टहल रहे थे। आरोपित भूपेंद्र पालतू श्वान को घुमा रहा था। उसके दो साथी भी उसके साथ में थे। भूपेंद्र ने दंपती को देख कर कमेंट्स कर दिए। वीरेंद्र और किरण को देख कर कहा मैंने श्वान का नाम शर्माजी रख दिया। इस बात पर विवाद बढ़ गया।
किरण ने आपत्ति ली और कहा ऐसा क्यों बोला। भूपेंद्र ने गालियां की और वीरेंद्र की गर्दन पकड़ कर दीवार से टकरा दी। उसके सिर और उंगलियों में चोट आई है। भूपेंद्र के साथियों ने भी मारपीट की। किरण से फोन छीन लिया और तोड़ने का प्रयास किया।
विवाद की खबर मिलते ही रहवासी लोकेश जोशी, समीर सावन, डॉ. संजीव जैन, जिग्नेश तिवारी, त्रिलोक ठाकुर,नारायण यादव सहित अन्य लोग इकट्ठा हो गए। रात में सभी थाने पहुंचे और भूपेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।