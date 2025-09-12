मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore में कुत्ते के नामकरण पर बवाल... 'शर्मा जी' नाम से मचा हंगामा, दर्ज हुई FIR

    MP Crime: शिवसिटी में कुत्ते के नाम को लेकर बवाल हो गया। आरोप है कि पड़ोसी भूपेंद्र सिंह ने अपने पालतू कुत्ते को ‘शर्मा जी’ कहकर पुकारा और आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर दंपति ने विरोध जताया। विवाद मारपीट तक पहुंच गया और शिकायतकर्ता वीरेंद्र शर्मा घायल हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 08:44:08 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 08:44:08 PM (IST)
    Indore में कुत्ते के नामकरण पर बवाल... 'शर्मा जी' नाम से मचा हंगामा, दर्ज हुई FIR
    Indore में कुत्ते के नामकरण पर बवाल।

    HighLights

    1. इंदौर में कुत्ते के नाम को लेकर हुआ बवाल
    2. पड़ोसी के सरनेम पर रखा था कुत्ते का नाम
    3. मारपीट करने वालों के खिलाफ हुई FIR दर्ज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिवसिटी में कुत्ते के नाम को लेकर बवाल हो गया। रहवासियों में आपस में मारपीट हो गई। लोग इकट्ठा हो गए और मामला थाने जा पहुंचा। पुलिस को मारपीट करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। घटना राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत आने वाली शिवसिटी कालोनी की है। वीरेंद्र गुलाब प्रसाद शर्मा ने कालोनी में रहने वाले भूपेंद्र सिंह और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।

    कुत्ते के नाम को लेकर हुआ विवाद

    वीरेंद्र पीथमपुर स्थित एक कारखाना में नौकरी करते है। शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे पत्नी किरण शर्मा के साथ कालोनी में ही टहल रहे थे। आरोपित भूपेंद्र पालतू श्वान को घुमा रहा था। उसके दो साथी भी उसके साथ में थे। भूपेंद्र ने दंपती को देख कर कमेंट्स कर दिए। वीरेंद्र और किरण को देख कर कहा मैंने श्वान का नाम शर्माजी रख दिया। इस बात पर विवाद बढ़ गया।

    किरण ने आपत्ति ली और कहा ऐसा क्यों बोला। भूपेंद्र ने गालियां की और वीरेंद्र की गर्दन पकड़ कर दीवार से टकरा दी। उसके सिर और उंगलियों में चोट आई है। भूपेंद्र के साथियों ने भी मारपीट की। किरण से फोन छीन लिया और तोड़ने का प्रयास किया।

    यह भी पढ़ें- Gwalior में गहने चमकाने का झांसा देकर बुजुर्ग महिला से लूट... हार, चेन और सोने के कंगन ले उड़े लुटेरे

    पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत

    विवाद की खबर मिलते ही रहवासी लोकेश जोशी, समीर सावन, डॉ. संजीव जैन, जिग्नेश तिवारी, त्रिलोक ठाकुर,नारायण यादव सहित अन्य लोग इकट्ठा हो गए। रात में सभी थाने पहुंचे और भूपेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.