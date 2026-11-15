सांची दूध हुआ महंगा पर किसानों के हाथ खाली, लागत बढ़ने से परेशान उत्पादक करेंगे आंदोलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सांची दूध की नई कीमतें लागू होने के साथ ही उपभोक्ताओं का मासिक बजट बढ़ गया है, लेकिन दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी बाजार में दूध महंगा हुआ, पर इसका फायदा उत्पादक तक नहीं पहुंचा। पशु आहार, चूरी, भूसा और हरे चारे की बढ़ती कीमतों से पहले ही परेशान किसान अब डेयरी फेडरेशन से दूध का खरीद भाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने 14 नवंबर से सांची दूध की नई उपभोक्ता दरें लागू कर दी हैं। अलग-अलग श्रेणियों के आधा लीटर पैकेट पर एक से दो रुपए तक की वृद्धि की गई है। फेडरेशन ने दूध खरीदी, पैकिंग सामग्री और परिवहन की बढ़ती लागत को कीमतों में बदलाव का आधार बताया है। किसान नेता बब्लू जाधव का कहना है कि लागत बढ़ने का हवाला देकर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत तो ली जा रही है, लेकिन दूध उत्पादन करने वालों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा।