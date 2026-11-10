इंदौर के संजीवनी क्लीनिकों में डॉक्टर गायब... बिना इलाज लौट रहे मरीज, फार्मासिस्ट बांट रहे दवा

नीरज व्यास, नईदुनिया, इंदौर। शहर में संचालित हो रहे 84 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक में से ज्यादातर में अब तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई है। कहीं डॉक्टर हैं तो फार्मासिस्ट, नर्सिंग अफसर या फिर अन्य स्टाफ की कमी है। कुल मिलाकर शहर के लोगों को घर के आसपास आसानी से इलाज मुहैया कराने का उद्देश्य सालों गुजरने के बाद भी आज तक पूरा नहीं हो सका है। शहर में 7 वर्ष पूर्व पहला संजीवनी क्लीनिक शुरू किया गया था।

तब से लेकर अब तक 84 संजीवनी क्लीनिक खोले जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर में डॉक्टर की पोस्टिंग ही नहीं हो सकी है। जबकि नियमानुसार हर संजीवनी क्लीनिक में एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक नर्सिंग ऑफिसर सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति जरूरी है। नईदुनिया की टीम ने जब मौके पर जाकर जायजा लिया तो ज्यादातर जगहों से मरीज बेरंग लौटते नजर आए।

मरीजों को कड़ावघाट भेजा जा रहा, बिना इलाज लौटने को मजबूर हरसिद्धि स्थित संजीवनी क्लीनिक बिना डॉक्टर के ही संचालित होता नजर आया। यहां नर्सिंग स्टाफ तो मौजूद था, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को कड़ावघाट स्थित संजीवनी क्लीनिक भेजा जा रहा था। कमर दर्द से परेशान राजू सूर्यवंशी इलाज के लिए जब यहां पहुंचे तो उन्हें डॉक्टर की अनुपलब्धता बताते हुए दूसरी जगह जाने को कहा गया। इसी तरह रुखसाना बी अपने बच्चे को इलाज के लिए लेकर आई थीं, लेकिन उन्हें भी डॉक्टर न होने से बिना इलाज कराए ही वापस लौटना पड़ा। डॉक्टर का तबादला होने के बाद से पद खाली, भगवान भरोसे व्यवस्था यही हाल जूनी इंदौर स्थित संजीवनी क्लीनिक का भी नजर आया। यहां भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। यहां पूर्व में एमबीबीएस डॉक्टर मधु मार्गेट पदस्थ थीं, लेकिन कुछ वक्त पहले उन्हें हुकुमचंद अस्पताल, जो कि संजीवनी क्लीनिक के अंतर्गत आता है, उसका प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद से ही जूनी इंदौर संजीवनी में किसी अन्य डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हुई है। यहां आने वाले मरीजों को फार्मासिस्ट बीमारी के लक्षणों के आधार पर खुद ही दवाएं देते दिखे।