Indore News: हिंदू युवक को "सर तन से जुदा" की धमकी, संगठन ने किया थाने का घेराव

बेटमा (इंदौर), नईदुनिया। बेटमा के समीप दौलताबाद निवासी रविदास समाज के युवक को कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा "सर तन से जुदा" की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को हिंदू समाज ने थाने का घेराव किया।

युवक विकास चौहान ने एक मौलाना के बयान का वीडियो अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाया था। इसके बाद आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी। इसके बाद सकल हिंदू समाज ने मुख्य चौराहे पर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली निकाली और थाने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की।