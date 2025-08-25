Indore News: हिंदू युवक को "सर तन से जुदा" की धमकी, संगठन ने किया थाने का घेराव

बेटमा (इंदौर), नईदुनिया। बेटमा के समीप दौलताबाद निवासी रविदास समाज के युवक को कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा "सर तन से जुदा" की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को हिंदू समाज ने थाने का घेराव किया।
युवक विकास चौहान ने एक मौलाना के बयान का वीडियो अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाया था। इसके बाद आरोपितों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को दी। इसके बाद सकल हिंदू समाज ने मुख्य चौराहे पर स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली निकाली और थाने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की।
इन लोगों के खिलाफ एफआईआर
थाने में दी गई शिकायत में जावेद खान, सलीम शाह, मोनू खान, इस्तकार खान, सलीम खान, अनवर खान, सगीर खान, रज्जाक खान, वसीम खान, जावेद मंसूरी और भोलू शाह के नाम शामिल हैं। आरोप है कि इन लोगों ने युवक की तस्वीर अपने स्टेटस पर लगाकर "सर तन से जुदा" गाना भी लगाया था।
एसडीओपी संघप्रिय सम्राट और थाना प्रभारी मीणा कर्णावत ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनकी तलाश की जा रही है।
