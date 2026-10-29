कानपुर से नहाते हुए 700 किमी लंबी यात्रा कर इंदौर आया दरियाई घोड़ा सतीश, बदले में शेरनी बिजली दी है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : तीन माह के इंतजार के बाद कानपुर चिड़ियाघर का दरियाई घोड़ा (हिप्पोपोटेमस) सतीश बुधवार रात इंदौर आया। 700 किलोमीटर लंबी यात्रा कर आए सतीश को विशेषज्ञ के दल की निगरानी में लाया गया। इस दौरान उसके शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए लगातार नहलाया भी गया। इसके लिए विशेष इंतजाम भी किए गए थे। उसके उसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने विशेष पिंजरा भी बनाया है जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से है। इसमें उठने-बैठने में उसे किसी तरह की दिक्कत न हो इस बात का ध्यान रखा गया है।

सतीश को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया है चिड़ियाघर प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया कि सतीश को एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया है। इसके बदले में शेरनी बिजली दी गई है। गुरुवार सुबह डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद उसे बाड़े में छोड़ा जाएगा।