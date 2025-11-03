'तुम पहलगाम हमले में शामिल हो...' भोपाल में सीनियर अधिवक्ता को ठगो ने बनाया डिजिटल बंधक, मांगे 10 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कोहेफिजा क्षेत्र की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 75 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता शमसुल हसन को रविवार दोपहर डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। उन्हें पुणे के आतंक निरोधी दस्ते एटीएस का इंस्पेक्टर बनकर फोन किया गया और कहा गया कि वे पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्त हैं। इस बहाने उनसे 10 लाख रुपये की मांग की गई।

चार घंटे तक धमकाया करीब चार घंटे तक ठगों ने अधिवक्ता को लगातार फोन कर धमकाया और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। इसके बाद जब उन्होंने अपने परिवार से बात की तो मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और अधिवक्ता को ठगी का शिकार होने से बचा लिया।

कोहेफिजा टीआई केजी शुक्ला के अनुसार, शमसुल हसन 75 वर्ष के हैं और शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके दो बेटे हैं जिया उल हसन और अकबर। उम्रदराज होने के कारण वह अब ज्यादातर घर से ही काम करते हैं। रविवार दोपहर करीब 1 बजकर 45 मिनट पर उनके पास एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुणे एटीएस का इंस्पेक्टर बताया और धमकी दी कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में उनकी भूमिका सामने आई है। 10 लाख रुपये की मांग कॉल करने वाले ने कहा कि उनसे पूछताछ की जाएगी और जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, वे कमरे से बाहर न जाएं और किसी से बात न करें। इसी दौरान ठग ने यह भी कहा कि मामला रफा-दफा करने के लिए 10 लाख रुपये देने होंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह मामला गंभीर है और इसे सुलझाने के लिए एटीएस के एसपी, आईजी और एडीजी से बात करनी पड़ेगी।