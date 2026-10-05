एमपी में 30 हजार छात्रों की छात्रवृत्ति अटकी, कॉलेज स्टूडेंट हो रहे परेशान, पोर्टल की तकनीकी खामियां बनीं बाधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में समय लग रहा है। महीनों से विद्यार्थियों के आवेदन अटके हुए हैं। इसके चलते कॉलेज अब विद्यार्थियों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। समस्या का निराकरण करते हुए अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लंबित आवेदनों का जल्द सत्यापन करने पर जोर दिया है। इस संबंध में पिछले सप्ताह आदेश जारी कर दिया गया है।

चार सत्रों से लंबित पड़े हैं आवेदन विभाग के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जानी है। इसके लिए विद्यार्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। इसके आधार पर छात्रवृत्ति की राशि आवंटित होनी है, लेकिन संस्थान और अधिकारियों की लापरवाही के चलते फॉर्म का सत्यापन नहीं किया गया है। महीनों से आवेदन अटके हुए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले 180 कॉलेजों के तीस हजार छात्र परेशान हो रहे हैं।