मेवे-मसाले बेचने वाले निगम के रिकॉर्ड में भंगार व्यापारी, सियागंज में आधे लाइसेंस गलत

लोकेश सोलंकी, नईदुनिया, इंदौर: प्रदेश की सबसे बड़ी थोक किराना मंडी सियागंज में मसालों से लेकर सूखे मेवे बेचने वाले व्यापारी नगर निगम के रिकॉर्ड में स्क्रैप यानी भंगार का व्यापार कर रहे हैं। एक-दो नहीं बल्कि करीब 60 प्रतिशत व्यापारियों को नगर निगम से ऐसे ही लाइसेंस जारी हुए हैं।

निगम को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हर साल 10-15 वर्षों से ऐसे ही लाइसेंस पर व्यापारी कारोबार कर रहे हैं और उसका नवीनीकरण भी होता रहा। लाइसेंस बनाने वाले एजेंट ने कमीशन लेकर इस खेल को अंजाम दिया। निगम को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हर साल हुआ और अब व्यापारी घबराए हुए हैं कि उन पर कार्रवाई न हो जाए।

कई लाइसेंस पर कोड के रूप में स्क्रैप डीलर नगर निगम की ओर से बाजार में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक शिविर करीब तीन दिन तक लगाया गया था। इसी दौरान कम से कम 550 गलत लाइसेंस निगम की पकड़ में आ चुके हैं। ऐसे तमाम व्यापारी भी निगम के कर्मचारियों के पास पहुंचे जिनके लाइसेंस 2010 और उससे पहले के बने हुए हैं। लाइसेंस के प्रकार में खाद्य पदार्थों के लिए चिह्नित श्रेणियों के अलावा अन्य व्यवसाय लिखा गया है। कई लाइसेंस पर कोड के रूप में स्क्रैप डीलर भी लिखा गया है। इतने वर्षों में लगातार गलत बने इन लाइसेंसों का नवीनीकरण भी होता रहा। सियागंज में दो हजार से ज्यादा व्यापारी हैं। ये किराना, सूखे मेवे, मसालें का व्यापार कर रहे हैं। व्यापारी एसोसिएशन भी मान रहा है कि इनमें से करीब 60 प्रतिशत के लाइसेंस गलत जारी हुए हैं।