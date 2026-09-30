इंदौर के बिल्डर बंटी नागर की मौत का राज मोबाइल में बंद, तीन कर्मचारियों से पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। साकेत में अपने आफिस में बिल्डर बंटी उर्फ संदीप नागर निवासी गुलमोहर कालोनी ने रविवार को सुसाइड कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने दो डीवीआर और बिल्डर का मोबाइल जब्त किया था। पुलिस ने मंगलवार को तीन कर्मचारियों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि घटना में इस्तेमाल की गई साड़ी उनकी पत्नी की थी।

मोबाइल का लॉक नहीं खुलने के कारण पुलिस को अभी कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर, परिवार ने अंतिम संस्कार के बाद थाने आने की बात कही थी। बुधवार को पुलिस बंटी के बेटे और पत्नी के बयान ले सकती है। वहीं, चार से पांच कारोबारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

एसीपी नीति दंडोतिया के अनुसार मंगलवार को पुलिस ने बंटी के ऑफिस में काम करने वाले तीन कर्मचारियों के बयान लिए हैं। उन्होंने बताया कि साड़ी बंटी की पत्नी की थी। टीआई ने बताया कि रविवार को ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों की छुट्टी रहती है। ऑफिस की एक चाबी बंटी के पास ही रहती थी। रविवार को वे आफिस गए भी नहीं थे। कर्मचारियों ने बंटी के किसी तरह के तनाव में होने या किसी से विवाद की बात से भी इन्कार किया है।

करोड़ों रुपये का लेनदेन

पुलिस के अनुसार बंटी नागर की मौत के मामले में प्रापर्टी कारोबारियों से जुड़ी दो महिलाओं के नाम सामने आए थे। हालांकि, टीआई ने अभी उनसे किसी तरह की पूछताछ किए जाने की बात से इन्कार किया है। पुलिस अभी बंटी के मोबाइल की डिटेल का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही जांच आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं, बंटी के आफिस से मिले दस्तावेजों को भी पुलिस खंगाल रही है। उनकी डायरियों में कई लोगों से करोड़ों रुपये के लेनदेन का उल्लेख मिला है।