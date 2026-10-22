इंदौर के राजवाड़ा में छिपे थे पांच 'आतंकवादी', देर रात पहुंचे कमांडो ने घेरकर दबोचा, फिर सामने आया सच

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजवाड़ा में बुधवार देर रात पांच आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सकते में आ गईं। पुलिस और एटीएस ने राजवाड़ा घेर लिया और कुछ ही देर में एनएसजी कमांडो भी पहुंच गए। करीब पांच घंटे चले इस ऑपरेशन में पांचों आतंकियों को पकड़ लिया गया।

इस खबर से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक आतंकी हमला नहीं, बल्कि सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए की गई मॉकड्रिल थी। इसकी कमान 'स्पेशल-26' के ग्रुप कमांडर कर्नल अभिषेक सिंह संभाल रहे हैं। कर्नल के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर मॉकड्रिल की जा रही है। इसी क्रम में ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा पर अभ्यास किया गया था। इसमें सेना, पुलिस, एटीएस, बीएसएफ और सीआईएसएफ सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया।