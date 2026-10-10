इंदौर में MGM मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध, 15 मिनट तक दिखी अश्लील वीडियो, डीन का हैकिंग से इनकार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज (एमजीएम) की आधिकारिक वेबसाइट हैक होने का मामला सामने आया है। हैकर्स ने वेबसाइट की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए लगभग 15 मिनट तक वेबसाइट पर अश्लील वीडियो दिखाए। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद कॉलेज की वेबसाइट की साइबर सुरक्षा पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं।

कॉलेज प्रबंधन वेबसाइट हैक होने से इनकार कर रहा है, ऐसे में इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि वेबसाइट पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखने के पीछे हैकिंग थी या कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। फर्जी तस्वीरें और साइबर सुरक्षा का मुद्दा शनिवार सुबह 10.45 बजे से लेकर लगभग 11.05 बजे तक वेबसाइट पर आपत्तिजनक वीडियो दिखाई देते रहे। हालांकि कॉलेज प्रबंधन इस तरह की कोई घटना होने से ही इनकार कर रहा है। प्रबंधन का कहना है कि किसी शरारती व्यक्ति ने फर्जी तस्वीरें बनाकर कॉलेज की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है।