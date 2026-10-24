सेमीकंडक्टर समिट: 14 कंपनियों ने 5800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए, 10 हजार को मिलेगा रोजगार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मध्यप्रदेश में अब फाइलें नहीं, फैसले होते हैं। अब मिनटों में समस्याएं सुलझ रही है। प्रदेश सरकार ने संभावनाओं को परियोजनाओं में बदला और समस्याओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित सेमीकंडक्टर समिट में सरकार की कार्यशैली में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और सरल नीतियों के कारण मध्यप्रदेश निवेश के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है।

समिट के पहले दिन 14 कंपनियों ने 5800 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए। वही पांच कंपनियों और सरकार के बीच एमओयू हुए। समिट में एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान एवं स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुए।