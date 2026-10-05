इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर गंभीर आरोप, युवक ने बताया मनचला, आरोप लगाने वाले की पत्नी ही रंजीत के समर्थन में उतरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एक बार फिर ट्रैफिक का डांसिंग कॉप सिपाही रंजीत सिंह सुर्खियों में है। एक युवक ने उस पर गंभीर आरोप लगाया है। उसका यह भी कहना है कि मेरे या मेरी पत्नी के साथ कोई अनहोनी होती है तो रंजीत ही जिम्मेदार रहेगा। वहीं, आरोप लगाने वाले युवक की पत्नी ने सोशल मीडिया पर खुद के पति पर रंजीत को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर रविवार को रोहित पटेल का वीडियो चल रहा है, जिसमें उसने रंजीत को मनचला बताया है। उसका कहना है कि रंजीत कई लड़कियों को मैसेज करता है। उसके पास उसकी चैटिंग भी है। रंजीत ने तो चैटिंग डिलीट कर दी, लेकिन उसने सेव कर रखी है। रंजीत, लड़कियों से कहता है कि हाय बेबी...मैं लक्की हूं...आप मुझे कभी डिस्टर्ब कर सकते हो।