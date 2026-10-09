जल्द खुल सकता है इंदौर में शहीद पार्क का ताला, संचालन को लेकर दो एजेंसियों ने दिखाई रुचि

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर में दिल्ली की तरह इंडिया गेट के कृतिनुमा गेट से सुसज्जित शहीद पार्क का ताला खुलने की उम्मीद आठ साल बाद अब जाग सकती है। संचालन के लिए तलाश कर चुके आईडीए को दो एजेंसियों ने रुचि दिखाई है। एजेंसियों को शहीद पार्क की गरिमा बनाए रखते हुए पार्क का संचालन करना होगा। शहीद गैलरी, ओपन एम्पी थिएटर और अस्थायी फूड हट्स से एजेंसियों की कमाई हो सकेगी।

वर्तमान में शहीद पार्क के इंडिया गेट पर आठ साल से ताला लगा है। आईडीए बोर्ड के सदस्यों ने मालवा के शहीदों से शहरवासियों को रूबरू करवाने की कल्पना करते हुए इसका निर्माण करवाया था। इसमें करीब 4 करोड़ खर्च हुए थे। निर्माण के बाद इसके संचालन के लिए आईडीए लगातार एजेंसी तलाश रहा है। तीन-चार बार टेंडर भी जारी कर चुका। पिछले दिनों आईडीए ने नई शर्तें बनाकर टेंडर जारी किया था, जिसमें दो एजेंसियों मेपल इन्क्राबुल और विंध्याचल एंटरप्राइजेस ने इसमें रुचि दिखाई। दोनों ही एजेंसियां हॉस्पिटैलिटी और सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़ी हैं। तकनीकी परीक्षण में खरी उतरी है। आगामी बोर्ड बैठक में स्वीकृत होने पर इसका संचालन शुरू हो सकेगा।