मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Shani Margi: 138 दिन बाद शनिदेव की सीधी चाल, साढ़ेसाती-ढैया वाले जातकों को मिलेगी बड़ी राहत

    Shani Margi: 29 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में शनिदेव 138 दिनों की वक्री चाल समाप्त कर मार्गी होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार शनि की सीधी चाल वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुम्भ राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी होगी। वहीं साढ़ेसाती और ढैया झेल रहे लोगों को भी राहत मिलने की संभावना है।

    By ramkrashna Mule
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 09:38:29 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 09:45:26 PM (IST)
    Shani Margi: 138 दिन बाद शनिदेव की सीधी चाल, साढ़ेसाती-ढैया वाले जातकों को मिलेगी बड़ी राहत
    Shani Margi: 138 दिन से वक्री शनिदेव अब मीन राशि में ही चलेंगे सीधी चाल। फाइल फोटो

    HighLights

    1. 29 नवंबर को शनिदेव होंगे मार्गी
    2. सात राशियों को मिलेगा विशेष लाभ
    3. साढ़ेसाती-ढैया वाले जातकों को राहत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: न्याय के देवता शनिदेव 29 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में 138 दिन से वक्री चाल चलने के बाद मार्गी (Shani Margi) होंगे। ज्योतिर्विदों के मुताबिक उनकी चाल टेढ़ी से सीधा होना का विभिन्न राशि के जातकों के लिए लाभदायक होगा। इस बदली चाल का लाभ वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर के अतिरिक्त कुम्भ राशि के जातकों को मिलेगा। साथ ही जिन राशियों पर वर्तमान में साढे साती और ढैय्या चल रही है उन्हें भी राहत मिलेगी।

    ज्योर्तिविद् कान्हा जोशी बताते है कि शनि के मार्गी होने का सभी राशियों पर सकारात्मक असर होगा। कई पंचांगो के अनुसार शनिदेव 29 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि वर्तमान में मीन राशि में वक्री है। इसी राशि में मार्गी होंगे मतलब अब से सीधी चाल चलेंगे। वे गत 13 जुलाई 2025 से इसी राशि में रहते हुए वक्री चल रहे थे।


    naidunia_image

    देश-दुनिया पर भी शनि के मार्गी होने का विशेष प्रभाव पड़ेगा। शनि के चाल बदलने या फिर राशि परिवर्तन को ज्योतिष शास्त्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिर्विद् देवेंद्र कुशवाह के अनुसार शास्त्रों में शनि को कर्मफल दाता अर्थात न्याय का देवता कहा जाता है, जो हमारे कर्मों का हिसाब देखते हैं।

    शनि के मार्गी होने पर रुके कार्य होने लगते हैं

    आचार्य शिवप्रसाद तिवारी बताते है कि जब शनि मार्गी होते हैं तो रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगते हैं। मार्गी शनि एक बार फिर से अपनी पूरी शक्ति से सक्रिय होते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याएं सुलझने लगती हैं। शनि के व्रक्री होने के कारण कई राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक संकट सहित कई परेशानी आ रही थीं। वर्तमान में मेष पर प्रथम, मीन पर द्वितीय और कुम्भ राशि पर शनि की तीसरे चरण की साढ़ेसाती चल रही है। शनि के मार्गी होने से इन तीनों राशियों को लाभ होगा।

    वर्तमान में सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, इनको भी मार्गी शनि से राहत मिलेगी। साथ ही वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुम्भ राशि के जातकों के लिए अच्छा समय शुरू होगा। इनके जीवन में रूकावटे, आर्थिक संकट और संघर्ष कम होंगे।

    शनि के मार्गी होने पर लगेगा सूखे मेवे का भोग

    शनिदेव के मार्गी होने पर स्कीम नंबर 78 स्थित प्राचीन शनि मंदिर में 11 प्रकार के सूखे मेवे का भोग लगाया जाएगा।पुजारी बाबूलाल जोशी ने बताया कि इस अवसर पर अभिषेक और पूजन भी होगा। दिनभर भगवान के शृंगार दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.