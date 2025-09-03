Lata Mangeshkar Award: शंकर-एहसान-लॉय और सोनू निगम को मिलेगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण, अंकित तिवारी पर टिकेंगी सबकी निगाहें

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्म जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मान एक वर्ष संगीत निर्देशन और अगले वर्ष पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2024 के लिए यह सम्मान संगीत निर्देशक शंकर-एहसान-लाय को प्रदान किया जाएगा, जबकि साल 2025 के लिए पार्श्व गायन क्षेत्र में सोनू निगम को दिया जाएगा।

अंकित तिवारी देंगे खास परफॉरमेंस समारोह में पार्श्व गायक अंकित तिवारी एवं उनके दल द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान समारोह और गीत संध्या का आयोजन 28 सितंबर को लता मंगेशकर आडिटोरियम, परस्पर नगर में होगा। अलंकरण समारोह की तैयारी को लेकर बुधवार को एक बैठक रखी गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे।