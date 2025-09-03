Lata Mangeshkar Award: शंकर-एहसान-लॉय और सोनू निगम को मिलेगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण, अंकित तिवारी पर टिकेंगी सबकी निगाहें

मेरी खबरें
    Lata Mangeshkar Award: स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्म जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इस मौके पर इंदौर में शंकर-एहसान-लाय और सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से नवाजा जाएगा। इस दौरान सिंगर अंकित तिवारी खास परफॉरमेंस देंगे।

    By prem jat
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 06:54:09 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 07:18:10 PM (IST)
    HighLights

    1. 28 सितंबर को मनाई जाएगी लता मंगेशकर की जन्म जयंती
    2. शंकर-एहसान-लॉय और सोनू निगम को मिलेगा सम्मान
    3. सिंगर अंकित तिवारी देंगे खास परफॉरमेंस

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्म जयंती 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन इंदौर में राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह सम्मान एक वर्ष संगीत निर्देशन और अगले वर्ष पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी क्रम में वर्ष 2024 के लिए यह सम्मान संगीत निर्देशक शंकर-एहसान-लाय को प्रदान किया जाएगा, जबकि साल 2025 के लिए पार्श्व गायन क्षेत्र में सोनू निगम को दिया जाएगा।

    अंकित तिवारी देंगे खास परफॉरमेंस

    समारोह में पार्श्व गायक अंकित तिवारी एवं उनके दल द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण सम्मान समारोह और गीत संध्या का आयोजन 28 सितंबर को लता मंगेशकर आडिटोरियम, परस्पर नगर में होगा। अलंकरण समारोह की तैयारी को लेकर बुधवार को एक बैठक रखी गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव उपस्थित रहेंगे।

    यह आयोजन दो दिवसीय होगा

    संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लता मंगेशकर के जीवन पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। यह आयोजन दो दिवसीय होगा, जिसमें पहले दिन सुगम संगीत प्रतियोगिता होगी। यहां उभरती प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जाएगा। बैठक में निगम आयुक्त शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर रोशन राय, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, संस्कृति संचालनालय भोपाल के एनपी नामदेव, आइडीए सीईओ आरपी अहिरवार, उपायुक्त राजस्व सपना लौवंशी आदि उपस्थित रहे।

