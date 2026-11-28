नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। घर से 200 रुपये गायब होने पर मां ने सात साल की बेटी को पीट-पीटकर जख्मी कर दिया। उस पर चोरी का आरोप लगाकर बेलन और चिमटे से वार किए। इसके बाद गैस चूल्हा जलाकर उसका पैर बर्नर पर रख दिया। दर्द से तड़पती बच्ची किसी तरह नाना-नानी के पास पहुंची और उन्हें आपबीती सुनाई। नानी ने पहले उसका उपचार करवाया और फिर थाने पहुंचकर अपनी ही बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।

घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के शिवनगर की है। 55 वर्षीय सावित्री परिहार ने अपनी बेटी प्रवेश परिहार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। सावित्री ने पुलिस को बताया कि प्रवेश गली नंबर-9 में रहती है। उसके तीन बच्चे विशाल, हल्के और लक्ष्मी हैं। पति पिंकी परिहार एक लोहा कंपनी में काम करता है।

