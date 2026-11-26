नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात को बीजेपी पार्षद एवं एमआइसी सदस्य प्रिया दांगी के परिवार में आयोजित विवाह समारोह के दौरान हवाई फायरिंग में ढोल बजा रहे युवक को गोली लग गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। घायल युवक को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

बारात में नाचने और आतिशबाजी के दौरान चली गोली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, विवाह समारोह पार्षद प्रिया दांगी के चाचा के बेटे गोपाल का था। बुधवार रात बारात निकाली जा रही थी। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ढोल की थाप पर नाच रहे थे। बारात में आतिशबाजी भी हो रही थी।