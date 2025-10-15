इंदौर सराफा बाजार में चांदी 2000 रुपये टूटी, सोना 200 रुपये और मजबूत

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। इस वर्ष पुष्यनक्षत्र दो दिन रहा। बुधवार को सोने में बढ़त का क्रम जारी रहा, हालांकि चांदी के दामों में राहत दी। कामेक्स पर सोना वायदा 72 डालर उछलकर 4198 डालर प्रति औंस औंर चांदी वायदा 143 सेंट बढ़कर 52.53 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इससे भारतीय बाजारों में भी सोने कीमतों में तो तेजी रही। जबकि चांदी में गिरावट दर्ज की गई।

बुधवार को इंदौर में सोना केडबरी 200 रुपये सुधरकर 130700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई लेकिन चांदी में ऊंचे दामों पर लेवाल सुस्त रहने और छोटे निवेशकों की मुनाफावसूली की बिकवाली आने से चांदी की कीमतों में गिरावट रही। चांदी चौरसा 2000 रुपये टूटकर 178000 रुपये प्रति किलो रह गई।

ज्वेलर्स का ध्यान अब धनतेरस की ग्राहकी पर जाने लगा है जो शनिवार को हैं। दूसरी ओर व्यापारियों को अब व्यापक रूप से उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व अक्टूबर में और दिसंबर में ब्याज दरों में 25-बीपीएस की कटौती करेगा, जिससे कीमती धातुओं में तेजी का रुझान बना रहने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद, चीन द्वारा अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ और जवाबी कार्रवाई की घोषणा के बाद भू-राजनीतिक परिदृश्य तनावपूर्ण बना हुआ है। अगस्त में चीन को स्विट्जरलैंड का सोने का निर्यात 254 फीसदी बढ़कर 35 टन हो गया, जबकि भारत को निर्यात बढ़कर 15.2 टन हो गया, जो ऊँची कीमतों के बावजूद एशियाई देशों में मजबूत मांग का संकेत है। टैरिफ संबंधी अनिश्चितताओं के कारण अमेरिका को निर्यात में भारी गिरावट आई।