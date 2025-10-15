मेरी खबरें
    इंदौर सराफा बाजार में चांदी 2000 रुपये टूटी, सोना 200 रुपये और मजबूत

    बुधवार को भी पुष्य नक्षत्र होने से बाजार में सीमित हलचल देखी गई। ज्वेलर्स का कहना है कि दोनों धातुओं की कीमतें अत्याधिक ऊंची होने से मध्यवर्ग तो सोना-चांदी के गहनें खरीदने में भी सोच रहे हैं। बुलियन में निवेशकों की सक्रियता बराबर बनी हुई है क्योंकि निवेशकों को इस साल सोने-चांदी ने अच्छा रिटर्न दिया है जिससे छोटे-बड़े निवेशक काफी उत्साहित है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 08:52:35 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 08:54:10 PM (IST)
    1. सराफा बाजार की निगाह अब धनतेरस पर हैं।
    2. दिसंबर में ब्याज दरें 25-बीपीएस पाइंट घटेंगी।
    3. धातुओं में तेजी का रुझान बना रहने वाला है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। इस वर्ष पुष्यनक्षत्र दो दिन रहा। बुधवार को सोने में बढ़त का क्रम जारी रहा, हालांकि चांदी के दामों में राहत दी। कामेक्स पर सोना वायदा 72 डालर उछलकर 4198 डालर प्रति औंस औंर चांदी वायदा 143 सेंट बढ़कर 52.53 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इससे भारतीय बाजारों में भी सोने कीमतों में तो तेजी रही। जबकि चांदी में गिरावट दर्ज की गई।

    बुधवार को इंदौर में सोना केडबरी 200 रुपये सुधरकर 130700 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई लेकिन चांदी में ऊंचे दामों पर लेवाल सुस्त रहने और छोटे निवेशकों की मुनाफावसूली की बिकवाली आने से चांदी की कीमतों में गिरावट रही। चांदी चौरसा 2000 रुपये टूटकर 178000 रुपये प्रति किलो रह गई।


    ज्वेलर्स का ध्यान अब धनतेरस की ग्राहकी पर जाने लगा है जो शनिवार को हैं। दूसरी ओर व्यापारियों को अब व्यापक रूप से उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व अक्टूबर में और दिसंबर में ब्याज दरों में 25-बीपीएस की कटौती करेगा, जिससे कीमती धातुओं में तेजी का रुझान बना रहने वाला है।

    राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीनी आयात पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की धमकी के बाद, चीन द्वारा अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ और जवाबी कार्रवाई की घोषणा के बाद भू-राजनीतिक परिदृश्य तनावपूर्ण बना हुआ है।

    अगस्त में चीन को स्विट्जरलैंड का सोने का निर्यात 254 फीसदी बढ़कर 35 टन हो गया, जबकि भारत को निर्यात बढ़कर 15.2 टन हो गया, जो ऊँची कीमतों के बावजूद एशियाई देशों में मजबूत मांग का संकेत है। टैरिफ संबंधी अनिश्चितताओं के कारण अमेरिका को निर्यात में भारी गिरावट आई।

    कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4198 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4218 डालर और नीचे में 4136 डालर प्रति औंस और चांदी 52.53 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 53.07 डालर और नीचे में 51.05 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 130700 सोना (आरटीजीएस) 129800, सोना 22 कैरेट 118000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। मंगलवार को सोना 130500 रुपये पर बंद हुआ।

    • चांदी चौरसा 178000, चांदी आरटीजीएस 178000 चांदी टंच 178000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2100 रुपये प्रति नग बिका। मंगलवार को चांदी 180000 रुपये पर बंद हुई थी।

