Silver Price Today: चांदी ने एक ही दिन में लगाई 6 हजार की छलांग, 181000 रुपये के नए स्तर पर दाम

नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में चांदी में सटोरियों की सक्रियता बढ़ने और अच्छी पूछताछ रहने से कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कामेक्स पर चांदी वायदा 240 सेंट बढ़कर 61.00 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारो में भी चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। इंदौर में चांदी चौरसा एक ही दिन में 6000 रुपये उछलकर 1,81000 रुपये प्रति किलो के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। यह चांदी का अब तक सबसे उच्चतम भाव है।