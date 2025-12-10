Silver Price Today: चांदी ने एक ही दिन में लगाई 6 हजार की छलांग, 181000 रुपये के नए स्तर पर दाम
वैश्विक बाजार में बीते माह में चांदी की सबसे बड़ी खरीद लंदन से हुई। इससे दुनियाभर के बाजारों में उपलब्धता कम हो गई। इसी से शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज की इन्वेंट्री एक दशक में सबसे कम हो गई। नतीजा ताजा तेजी का माहौल बना।
Publish Date: Wed, 10 Dec 2025 07:25:15 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Dec 2025 07:38:39 PM (IST)
चांदी के दामों में बड़ा इजाफा।
HighLights
- कामेक्स पर चांदी वायदा 240 सेंट बढ़कर 61.00 डॉलर हुई
- भारतीय बाजारो में भी चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया
- चांदी चौरसा 6000 रुपये उछलकर 181000 पर पहुंच गई
नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में चांदी में सटोरियों की सक्रियता बढ़ने और अच्छी पूछताछ रहने से कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कामेक्स पर चांदी वायदा 240 सेंट बढ़कर 61.00 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते भारतीय बाजारो में भी चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। इंदौर में चांदी चौरसा एक ही दिन में 6000 रुपये उछलकर 1,81000 रुपये प्रति किलो के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। यह चांदी का अब तक सबसे उच्चतम भाव है।
- बताया जा रहा है कि वैश्विक बाजार में बीते माह में चांदी की सबसे बड़ी खरीद लंदन से हुई। इससे दुनियाभर के बाजारों में उपलब्धता कम हो गई।
- इसी से शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज की इन्वेंट्री एक दशक में सबसे कम हो गई। नतीजा ताजा तेजी का माहौल बना।
- दूसरी ओर विदेशों में सोने में कारोबार कमजोर देखने को मिला। कामेक्स पर सोना वायदा 12 डालर घटकर 4192 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया।
- इधर, इंदौर मार्केट में सोने में सीमित पूछताछ रहने से भाव में हल्का सुधार रहा।
- इंदौर में सोना केडबरी 300 रुपये सुधरकर 128100 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।
- कॉमेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4192 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 4218 डॉलर और नीचे में 4187 डॉलर प्रति औंस और चांदी 61.00 डॉलर तक जाने के बाद ऊपर में 61.59 डॉलर और नीचे में 60.28 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।
इंदौर के बंद भाव
- सोना केडबरी रवा नकद में 128100 सोना (आरटीजीएस) 131000, सोना 22 कैरेट 116300 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा। मंगलवार को सोना 128100 रुपये पर बंद हुआ।
- चांदी चौरसा 181000, चांदी आरटीजीएस 187000 चांदी टंच 181500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 1870 रु. प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 175000 रु. पर बंद हुई थी।