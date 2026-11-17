नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ-2028 में बाहर से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था अब स्थानीय किसानों की जमीन से जोड़ने की तैयारी है। मेला क्षेत्र के आसपास प्रस्तावित पार्किंग स्थलों के नजदीक किसानों की उपलब्ध जमीन पर टेंट सिटी विकसित करने का सुझाव सामने आया है।

इससे श्रद्धालुओं को पार्किंग के पास ही ठहरने की सुविधा मिल सकेगी और किसानों को अपनी जमीन के माध्यम से आमदनी का अवसर मिलेगा। इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए तीन अलग-अलग मॉडल तैयार किए जाएंगे। इनमें किसान, स्थानीय नागरिक और श्रद्धालु-तीनों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

छह दिन में तैयार होंगे तीन वैकल्पिक मॉडल सिंहस्थ की टेंट सिटी को लेकर आयोजित समन्वय बैठक में संभागायुक्त आशीष सिंह ने अधिकारियों को छह दिन में तीनों वैकल्पिक मॉडलों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने बैठक में सुझाव दिया कि सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित पार्किंग स्थलों के समीप उपलब्ध निजी भूमि पर टेंट सिटी विकसित की जा सकती है। इस सुझाव के बाद अब संबंधित स्थलों का सर्वे कर भूमि की उपलब्धता, भौगोलिक स्थिति, जरूरी सुविधाओं और विकास की संभावनाओं का परीक्षण किया जाएगा। एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल से होगी बुकिंग बैठक में निर्देश दिए गए कि सिंहस्थ में विकसित होने वाली सभी टेंट सिटी को एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। श्रद्धालु एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग टेंट सिटी, वहां उपलब्ध सुविधाओं और ठहरने के विकल्पों की जानकारी ले सकेंगे। इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने की योजना है। इससे अलग-अलग संचालकों की व्यवस्थाओं के बीच जानकारी और बुकिंग का बिखराव रोकने में मदद मिलेगी।