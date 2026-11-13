उज्जैन सिंहस्थ 2028 में सेवा के लिए अभी से तैयार होंगे 250 युवा, NSS का ट्रेनिंग कैंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ 2028 में लाखों श्रद्धालुओं की सेवा, सहायता और व्यवस्थाओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) प्रकोष्ठ 250 से अधिक स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण देकर सेवा कार्यों के लिए तैयार करेगा।

खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण का दायरा केवल सिंहस्थ की व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं को नशामुक्ति, टीबी उन्मूलन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ा जाएगा। 300 प्रतिभागी हो रहे शामिल इसके लिए 13 से 19 नवंबर तक सात दिवसीय विश्वविद्यालय स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 'नशा एवं टीबी मुक्त युवा तथा सिंहस्थ 2028' विषय पर होने वाला यह शिविर देवास रोड स्थित श्री राज राजेन्द्र जयन्तसेन सूरि शिक्षा महाविद्यालय ग्राम मानपुरा में होगा।