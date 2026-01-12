एसआईआर और भागीरथपुरा घटनाक्रम ने इंदौर में थामे प्रशासनिक काम, सीमांकन और बटांकन रुका

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावे-आपत्तियों की सुनवाई और भागीरथपुरा क्षेत्र में हुए गंभीर घटनाक्रम के चलते प्रशासनिक अमला पूरी तरह व्यस्त हो गया है। इसका सीधा असर जिले में चल रहे राजस्व अभियानों और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रस्तावित सेफ्टी आडिट व निरीक्षण कार्यों पर पड़ा है। हालात ये हैं कि कई जरूरी प्रशासनिक गतिविधियां भी ठप पड़ी हुई हैं।

राजस्व विभाग द्वारा नियमित रूप से संचालित सीमांकन, बटांकन, बंटवारा और नामांतरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी एसआईआर के तहत मतदाता सूची से जुड़े दावे-आपत्तियों की सुनवाई में लगाए गए हैं, जिससे आम नागरिकों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय पर नहीं हो पा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच होना थी।