स्वामित्व योजना में रजिस्ट्री नहीं करने वाले छह पटवारी बर्खास्त, इंदौर कलेक्टर ने की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : स्वामित्व योजना का काम नहीं करना सांवेर तहसील के छह परिवीक्षाधीन पटवारियों को भारी पड़ा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मंगलवार को उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए। अधिकारियों के मुताबिक, पटवारियों को पहले काम करने की समझाइश दी गई थी, लेकिन उन्होंने योजना के तहत काम नहीं किया।

बर्खास्त पटवारियों में शैलेश राठौर, रंजीत मंडलोई, सकलेंद्र सिंह भदौरिया, अदम्य त्रिपाठी, दीपा गुप्ता और संजय कुमार रजक शामिल हैं। कुडना हलका में पदस्थ दीपा गुप्ता को 527 अधिकार अभिलेखों का निष्पादन करना था, लेकिन उन्होंने एक भी अभिलेख का निष्पादन नहीं किया।