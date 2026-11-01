इंदौर-देवास बायपास के रसूलपुर जंक्शन पर बन रहा सिक्स लेन फ्लाईओवर, ब्लैक स्पॉट भी होंगे सुरक्षित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अर्जुन बड़ौद, रालामंडल और एमआर-10 के बाद अब इंदौर-देवास राजमार्ग पर रसूलपुर जंक्शन पर फ्लाइओवर बनाया जा रहा है। सिक्स लेन इस फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो चुका है, जिस पर 31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सड़क दुर्घटनाओं और बढ़ते यातायात के दबाव को कम करना है। अधिकारियों के मुताबिक अभी वाहन चालकों को जंक्शन पर बार-बार रुकना पड़ता है। फ्लाइओवर से वाहन चालकों को इस समस्या से राहत मिलेगी। व्हीकुलर अंडरपास, एप्रोच रोड और सर्विस रोड व स्लिप रोड भी बनाया जाएगा रसूलपुर जंक्शन पर 1.13 किलोमीटर लंबे छह लेन फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर के अलावा मार्ग पर व्हीकुलर अंडरपास, एप्रोच रोड और सर्विस रोड व स्लिप रोड भी बनाया जाएगा। इससे राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों और जंक्शन से आने-जाने वालों को अलग-अलग रास्ता रहेगा।