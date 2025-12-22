कुंडली के 'दोष' ने खाली की जेब... सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 6.20 लाख की ठगी, इंस्टाग्राम पर मिला था फर्जी ज्योतिषी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर की एक आईटी कंपनी में कार्यरत 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुंडली में दोष बताकर लाखों रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने अपनी नौकरी और रिलेशनशिप की समस्याओं से परेशान होकर सोशल मीडिया पर ज्योतिषी की तलाश की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच ने शिकायत दर्ज कर तीन संदिग्ध बैंक खातों को ब्लॉक करवा दिया है।

हवन-पूजन और दान के नाम पर वसूले लाखों पुलिस के मुताबिक, खुद को ज्योतिषी और बाबा बताने वाले ठग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कुल 6.20 लाख रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित अपनी निजी और पेशेवर समस्याओं को लेकर लंबे समय से तनाव में था। इसी दौरान उसने इंस्टाग्राम पर एक ज्योतिषी का विज्ञापन देखा और उसमें दिए गए नंबर पर संपर्क किया। ठग ने युवक से कुंडली मांगी और उसे देखने के बाद दावा किया कि इसमें 'दोष' है। समस्याओं के निवारण के लिए भारी-भरकम हवन-पूजन और दान-पुण्य के नाम पर कई बार भुगतान करवाया गया। जब कोई समाधान नहीं निकला और आरोपी संपर्क से बचने लगा, तब युवक को ठगी का एहसास हुआ।