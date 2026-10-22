ग्रामीणों ने नहीं की मदद, इंदौर के समीप मुहाड़ी फॉल में डूबा ग्वालियर के बिल्डर का बेटा, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : ग्वालियर के बिल्डर शेरसिंह जादौन के बेटे अभिषेक की मुहाड़ी फॉल में डूबने से मौत हो गई। वह मंगलवार सुबह दोस्तों के साथ नहाने उतरा था। एक दोस्त ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन गहराई ज्यादा होने से वह खुद डूबने लगा तो उसको लौटना पड़ गया। पुलिस, गोताखोर, एसडीआरएफ ने बुधवार दोपहर शव बाहर निकाला।

खुड़ैल थाना प्रभारी करणीसिंह शक्तावत के अनुसार थाटीपुरा (ग्वालियर) निवासी 20 वर्षीय अभिषेकसिंह जादौन महालक्ष्मीनगर (ए-सेक्टर) में दोस्त विशाल केसरी के साथ रहता था। वह स्कीम-78 स्थित प्रेस्टिज कॉलेज में बीएफटी (द्वितिय वर्ष) की पढ़ाई कर रहा था। सभी प्रेस्टिज कॉलेज के छात्र हैं टीआई के अनुसार मंगलवार सुबह अभिषेक और उसके दोस्तों राज पुत्र नरेंद्र चतुर्वेदी (छतरपुर), यश पुत्र रणजीतसिंह गुर्जर (यूपी), प्रियांश पुत्र देवेंद्र शर्मा (ग्वालियर) और अरमान पुत्र महेश चौरसिया निवासी छतरपुर ने पिकनिक मनाने का प्लान बनाया था। सभी प्रेस्टिज कॉलेज के छात्र हैं।