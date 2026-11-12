इंदौर में रिटायर्ड DSP के बेटे ने होटल की चौथी मंजिल से कूदकर दी जान, किराये के बकाया बिल से था परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रिटायर डीएसपी के बेटे राजकुमार यादव ने होटल त्रिवेणा की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पेशे से साफ्टवेयर इंजीनियर राजकुमार अपनी पत्नी सरवरी बेगम और बेटी के साथ डेढ़ माह से होटल में ही रुका हुआ था। लसूड़िया पुलिस ने मर्ग कायम किया है। राजकुमार का शव पीछे की तरफ खाली जगह पर पड़ा मिला है। एसीपी पराग सैनी के मुताबिक घटना बुधवार रात करीब 2 बजे की है।

46 वर्षीय राजकुमार की कोविड में नौकरी छुट गई थी। इसके बाद वह अलग अलग जगहों पर रुकने लगा था। सरवरी ने पुलिस को बताया बुधवार शाम वह बेटी को लेकर कोलकाता रवाना हुई थी। होटल का करीब 70 हजार रुपये बकाया हो गया था। इस कारण होटल प्रबंधन किराये को लेकर दबाव भी बना रहा था। सरवरी ने कहा था कि कोलकाता से रुपयों का बंदोबस्त करेगी। ट्रेन न मिलने पर वह रेलवे स्टेशन से लौट आई और राजकुमार के गिरने की खबर मिली।