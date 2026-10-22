त्योहारों पर ड्रग्स खपाने की साजिश, इंदौर में दामाद- ससुर को 254 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : हिंदू त्योहारों पर नशा खपाने की साजिश कर रहे मंदसौर के दो तस्करों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा हैं। आरोपित रिश्ते में दामाद और ससुर लगते हैं। पुलिस को आरोपितों के कब्जे से लाखों रुपये कीमती 254 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों आरोपितों से जुड़े एक अन्य आरोपित शादाब को भी हिरासत में लिया हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर आगे की कड़ी तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं।

डीसीपी (अपराध) राजेश त्रिपाठी के अनुसार गिरफ्तार आरोपितों की पहचान समीर खान निवासी पिपलिया मंडी और जाकिर हुसैन निवासी सीतामऊ मंदसौर के रूप में हुई हैं। समीर लहसुन खरीदने-बेचने का काम करता हैं। जबकि आरोपित जाकिर टोस्ट का ठेला लगाता है।