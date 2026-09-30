सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी! भावांतर योजना से दूर होगा नुकसान, 17 अक्टूबर तक कराएं पंजीयन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। खरीफ सीजन 2026-27 में सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम के तहत किसानों की सोयाबीन उपज का मंडी में विक्रय होने के बाद निर्धारित मॉडल भाव और वास्तविक बिक्री भाव के बीच के अंतर की राशि सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक होगा।

पंजीयन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन के दौरान किसान को भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। उपज का भुगतान प्राथमिकता से आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड देना जरूरी होगा। अक्रियाशील, संयुक्त तथा फिनो, एयरटेल और पेटीएम जैसे खाते मान्य नहीं होंगे।