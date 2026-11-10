इंदौर में तेज रफ्तार कार का कहर... दूध कारोबारी और महिला की मौत, कार छोड़कर भागा ड्राइवर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार में आ रही कार ने कई राहगीरों को चपेट में ले लिया और ड्राइवर टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार दूध व्यवसायी और महिला की मौत हो गई। दो अन्य बाइक सवार भी घायल हुए हैं। महिला की अभी तक शिनाख्त भी नहीं हुई है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को घोषित किया मृत टीआई देवेंद्र मरकाम के मुताबिक घटना सुबह करीब 8:30 बजे नायता मुंडला ब्रिज की है। डायल-112 पर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। बाइक सवार महिला और पुरुष मौके पर पड़े हुए थे। राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोपहर को पुरुष की पहचान उमरिया खुर्द (दूधिया) निवासी 45 वर्षीय देवराज गौड़ (ठाकुर) पुत्र हुकुमसिंह ठाकुर के रूप में हुई, लेकिन महिला की पहचान नहीं हुई है।