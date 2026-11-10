इंदौर में तेज रफ्तार टैंकर ने इंजीनियरिंग छात्र को कुचला, 25 नवंबर को थी बहन की शादी; पसरा मातम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग के छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। छात्र बाइक से घर की ओर लौट रहा था। तेज रफ्तार में दूध के टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। 25 नवंबर को ही छात्र की बहन की शादी है। टीआई मनोज सेंधव के मुताबिक घटना बोहरा कॉलोनी के समीप की है। मृतक की पहचान 19 वर्षीय निहाल पुत्र विनय पांडे निवासी चौथी पल्टन के रूप में हुई है।

सुपर कॉरिडोर की ओर जाते समय अनियंत्रित टैंकर ने चपेट में लिया चाचा नितिन पांडे के मुताबिक निहाल बायपास स्थित निजी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सुबह वह घूमने का बोलकर घर से निकला था। स्वजन उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे कि हादसे की सूचना मिली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया निहाल बाइक से सुपर कॉरिडोर की तरफ जा रहा था। अचानक तेज रफ्तार में टैंकर (एमपी 09 बीजेड 6226) आया और निहाल की बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।