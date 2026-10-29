इंदौर मेट्रो में सफर करने वाले यात्री 30 अक्टूबर से वेंडिंग मशीन से ले सकेंगे टिकट, जानें प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : मेट्रो स्टेशन पर 30 अक्टूबर से यात्रियों को वेंडिंग मशीन से टिकट मिल सकेंगे। इस मशीन के माध्यम से यात्री महज 30 सेकेंड में टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा दिव्यांगजनों को भी मिलेगी ब्रेल लिपि की सुविधा मिलेगी।

इंदौर में सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे के बीच बने सभी मेट्रो स्टेशनों पर दो-दो टिकट वेंडिंग मशीनें स्थापित की गई हैं। इन मशीनों के माध्यम से यात्री स्वयं आसानी से टिकट प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह प्राप्त कर सकते वेंडिंग मशीन से टिकट मशीन के डिस्प्ले पर विकल्प पर क्लिक करें।

अपनी यात्रा के लिए गंतव्य स्टेशन का चयन करें।

चयनित गंतव्य के अनुसार स्क्रीन पर कुल किराया प्रदर्शित होगा।

इसके बाद स्क्रीन पर क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान का विकल्प दिखाई देगा।

अपने यूपीआइ एप से क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान करें।

भुगतान सफल होने के बाद मशीन से अपना टिकट प्राप्त करें। मेट्रो टिकट प्राप्त करने के लिए अन्य विकल्प उपलब्ध मेट्रो में यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट प्राप्त करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। यात्री एमपीएमआरसीएल मोबाइल एप के माध्यम से डिजिटल टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्टेशनों पर उपलब्ध टिकट काउंटरों तथा अब टिकट वेंडिंग मशीन के माध्यम से भी टिकट प्राप्त किया जा सकेगा। डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था के अंतर्गत यात्री यूपीआइ, क्यूआर कोड एवं ई-वालेट जैसे कैशलेस भुगतान विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।