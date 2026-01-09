मेरी खबरें
    इंदौर के श्री पद्मावती वेंकटेश देवस्थानम में आज से चार दिवसीय ब्रह्मोत्सव, छाएगा गोदा रंगनाथ के विवाह का उल्लास

    इंदौर के श्री पद्मावती वेंकटेश देवस्थान में 9 से 12 जनवरी तक चार दिवसीय 20वां ब्रह्मोत्सव आयोजित होगा। महाभिषेक, नौका विहार, पुष्प बंगला, विवाह उत्सव ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 08:03:14 AM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 08:13:05 AM (IST)
    इंदौर के श्री पद्मावती वेंकटेश देवस्थानम में आज से चार दिवसीय ब्रह्मोत्सव, छाएगा गोदा रंगनाथ के विवाह का उल्लास
    चार दिवसीय 20वां ब्रह्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 9 जनवरी से चार दिवसीय 20वां ब्रह्मोत्सव शुरू
    2. रामानुज स्वामी महाभिषेक के साथ उत्सव का शुभारंभ
    3. नौका विहार, पुष्प बंगला और अभिषेक होंगे आयोजित

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित श्री पद्मावती वेंकटेश देवस्थान, विद्या पैलेस कॉलोनी में 9 जनवरी से चार दिवसीय 20वां ब्रह्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर मंदिर परिसर धार्मिक आयोजनों और उत्सवों से सराबोर रहेगा। भगवान वेंकटेश बालाजी, श्रीदेवी और भू देवी के विविध अलौकिक उत्सवों में बड़ी संख्या में वैष्णवजन भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। मंदिर समिति द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    9 जनवरी से होगी ब्रह्मोत्सव की शुरुआत

    ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ 9 जनवरी को सुबह 8:30 बजे रामानुज स्वामी के महाभिषेक के साथ होगा। यह आयोजन रामानुजाचार्य स्वामी केशवाचार्य महाराज एवं युवराज स्वामी श्री यतींद्रचार्य के सान्निध्य में संपन्न होगा। सुबह 11 बजे हरिकिशन साबू के भजनों के बीच शेषवाहन पर रामानुज स्वामी की भव्य सवारी मंदिर परिसर की परिक्रमा करेगी। इसी दिन शाम 7 बजे भगवान वेंकटेश बालाजी श्रीदेवी और भू देवी के साथ पुष्करणी में नौका विहार करेंगे।


    10 जनवरी को पद्मावती अभिषेक व पुष्प बंगला

    मंदिर समिति के कैलाश जोशी और गिरीश कश्यप ने बताया कि 10 जनवरी को सुबह पद्मावती माता का अभिषेक किया जाएगा। इसके पश्चात सुबह 10 बजे हनुमंत वाहन पर भगवान वेंकटेश बालाजी की सवारी निकाली जाएगी। शाम 7 बजे भगवान के दर्शन पुष्प बंगले में होंगे। इस अवसर पर भजन गायक राम हुरकट द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

    11 जनवरी को विवाह उत्सव व रथ यात्रा

    11 जनवरी को बैंड-बाजे और आतिशबाजी के साथ गोदा-रंगनाथ भगवान का बाना प्रातः विद्या पैलेस से निकलेगा। बड़ी संख्या में भक्त बाराती बनकर शामिल होंगे और भगवान का विवाह उत्सव धूमधाम से संपन्न होगा। शाम 5 बजे भगवान श्री वेंकटेश बालाजी श्रीदेवी और भू देवी संग रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करेंगे।

    12 जनवरी को होगा समापन

    ब्रह्मोत्सव का समापन 12 जनवरी को चक्र स्नान एवं 108 कलशों से भगवान वेंकटेश के महाभिषेक के साथ श्रद्धापूर्वक किया जाएगा।

