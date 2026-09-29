अंकसूची में छेड़छाड़ कर छात्रा ने इंदौर में दी परीक्षा, रिजल्ट रोका तो सीएम हेल्पलाइन पर की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में अंकसूची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। धार स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की बीए छात्रा ने प्रथम वर्ष की परीक्षा में एक विषय में सप्लीमेंट्री आने के बावजूद कंप्यूटराइज्ड अंकसूची में उसे उत्तीर्ण कर दी। इसके आधार पर छात्रा ने द्वितीय वर्ष का परीक्षा फॉर्म भी भर दिया।

कॉलेज प्रबंधन ने भी बिना जांचे फार्म को आगे बढ़ा दिया। छात्रा का द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित नहीं हुआ तो उसने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी। जांच के बाद अब विश्वविद्यालय ने मामले को गंभीरता से लिया है और छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं कॉलेज की लापरवाही को लेकर प्राचार्य को नोटिस जारी किया जा रहा है।