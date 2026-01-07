मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में आयोजित दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में Earphone से नकल करते पकड़ाया अभ्यार्थी

    इंदौर के गांधीनगर स्थित आक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में मंगलवार को कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 आयोजित ...और पढ़ें

    By Mukesh MangalEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 12:32:24 AM (IST)Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 12:40:27 AM (IST)
    इंदौर में आयोजित दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में Earphone से नकल करते पकड़ाया अभ्यार्थी
    ईयरफोन से नकल करता पकड़ा गया छात्र

    HighLights

    1. आक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में नकल करते पकड़ा गया छात्र
    2. महिला कर्मचारी ने कान में ईयरफोन देख पुलिस के सुपुर्द कर दिया
    3. दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 आयोजित की गई थी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: आक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में मंगलवार को एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ लिया। छात्र दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा दे रहा था। महिला कर्मचारी ने कान में ईयरफोन देखकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गांधी नगर पुलिस ने उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

    टीआई अनिल यादव के अनुसार गांधीनगर स्थित आक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए एजुक्वॉलिटी एजेंसी को वेंडर के रुप में चुना गया था।

    कंपनी के वैन्यु हैड राहुल पुत्र दारासिंह रावत ने मामले में परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह खटाना निवासी बैसोरा भरतपुर के खिलाफ रिपोर्ट की है। राहुल के अनुसार जितेंद्र को ईयरफोन पर बात करते हुए देख डेस्क मैनेजर कुमारी गौरी ने पकड़ लिया। उसकी वीडियोग्राफी करवाई और पुलिस के हवाले कर दिया।


    यह भी पढ़ें- इंदौर के 'जहरीले' पानी का असर जबलपुर तक, भवरकुंआ में रहने वाला छात्र ICU में भर्ती, लिवर में फैला संक्रमण

    जितेंद्र ने बताया वह अंत:वस्त्रों में ब्लू टूथ छुपा कर लाया था। जैसे ही परीक्षा शुरु हुई जरुरी कार्य से बाहर गया और ईयरफोन(डिवाइस) लगा लिया। बाद में पुलिस के सुपर्द किया और लिखित में शिकायत की। टीआइ के अनुसार आरोपित से पूछताछ की जा रही है। उसने चाचा और पिता से बात करने का बोला है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.