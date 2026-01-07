इंदौर में आयोजित दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में Earphone से नकल करते पकड़ाया अभ्यार्थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: आक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में मंगलवार को एक छात्र को नकल करते हुए पकड़ लिया। छात्र दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा दे रहा था। महिला कर्मचारी ने कान में ईयरफोन देखकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गांधी नगर पुलिस ने उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

टीआई अनिल यादव के अनुसार गांधीनगर स्थित आक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए एजुक्वॉलिटी एजेंसी को वेंडर के रुप में चुना गया था। कंपनी के वैन्यु हैड राहुल पुत्र दारासिंह रावत ने मामले में परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह खटाना निवासी बैसोरा भरतपुर के खिलाफ रिपोर्ट की है। राहुल के अनुसार जितेंद्र को ईयरफोन पर बात करते हुए देख डेस्क मैनेजर कुमारी गौरी ने पकड़ लिया। उसकी वीडियोग्राफी करवाई और पुलिस के हवाले कर दिया।