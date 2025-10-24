MGM मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में अधीक्षक को शाम को करना पड़ेगा निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमजीएम मेडिकल कालेज में व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कालेज से जुड़े सभी अस्पतालों में अभी अधीक्षक सुबह के समय आते हैं और दोपहर में लौट जाते हैं। इसके बाद शाम के समय वह ध्यान ही नहीं देते हैं। डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने गुरूवार को सभी अधीक्षकों की बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने शाम के समय अस्पतालों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। यदि कोई अधीक्षक इसमें लापरवाही बरतता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।

अधीक्षक नहीं तो उप-अधीक्षक करें निरीक्षण इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। जिसमें रोजाना शाम को निरीक्षण के फोटो भेजना पड़ेंगे। इससे मरीजों को भी फायदा मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में शाम के समय में शासकीय अस्पातलों में मरीजों को इलाज करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारी नहीं होने के चलते ड्यूटी डॉक्टर अपनी मनमानी से उपचार करते हैं। डीन ने निर्देश दिए कि यदि अस्पताल में अधीक्षक किसी कारणवश निरीक्षण नहीं कर पाएंगे तो उनके स्थान पर उप-अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी। उप-अधीक्षक निरीक्षण करेंगे और जानकारी साझा करेंगे।