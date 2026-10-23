150 करोड़ की विवादित जमीन में लोकायुक्त के रडार पर फिरोज खान, साथी SI शकील कुरैशी का नाम भी आया सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मगरखेड़ा (सांवेर रोड़) की विवादित जमीन में फिरोज खान की घेराबंदी शुरू हो गई है। फिरोज ने रसूख और वर्दी का डर बता कर किसान परिवार पर दबाव बनाया था। उसके साथ पदस्थ रहा एक एसआई शकील कुरैशी का नाम भी स्वजन ने लोकायुक्त को बताया है। उसका वीडियो भी सामने आ गया है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार जमीन कस्तुरी बाई के नाम की है।

करीब 150 करोड़ रुपये है जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपये कीमती इस जमीन के सौदे में फिरोज खान गवाह के रुप में दर्ज है। सौदे के बाद कस्तुरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इस दौरान फिरोज ने दबाव बनाकर कस्तुरी के स्वजन से मुलाकात पर रोक लगा दी। उस वक्त शकील वर्दी में अस्पताल गया था। लोकायुक्त के अनुसार फिरोज की महिला मित्र रोशनी वर्मा के साथ रानू,संतोष और नफीस पहले ही जांच के घेरे में आ चुके है।

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के निलंबित प्रधान आरक्षक चालक फिरोज खान की संपत्तियों का ब्योरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकायुक्त की जांच में हर दिन नई संपत्ति की जानकारी सामने आ रही है। शुक्रवार को देवास के आदर्श नगर में दो प्लॉट का पता चला। ये दोनों प्लॉट फिरोज खान की मां वहीदा खान के नाम पर खरीदे गए थे। अब तक की जांच में फिरोज खान और उसके परिवार से जुड़ी प्लाट, कृषि भूमि, फ्लैट और मकानों सहित करीब 50 संपत्तियों की जानकारी सामने आ चुकी है। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 66 करोड़ रुपये से अधिक बताया जा रहा है। लोकायुक्त इन संपत्तियों के दस्तावेज, खरीद की प्रक्रिया और रकम के स्रोत की पड़ताल कर रहा है।