IAS संतोष वर्मा केस: निलंबित जज विजेंद्र सिंह रावत और टाइपिस्ट को जमानत देने वाले जज का तबादला, रामपुर हुआ ट्रांसफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आइएएस संतोष वर्मा से जुड़े फर्जी फैसला मामले में नया मोड़ आ गया है। इस प्रकरण के आरोपित विजेंद्र सिंह रावत (निलंबित जज) और नीतू चौहान (टाइपिस्ट) को जमानत देने वाले सेशन जज प्रकाश कसेर का अचानक तबादला कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर उन्हें इंदौर से सीधी के रामपुर भेजा गया है। कसेर से 5 जनवरी या इससे पहले ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है।

फर्जी फैसला तैयार करने का मामला गौरतलब है कि एमजी रोड पुलिस ने विवादित आइएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट के फर्जी फैसला तैयार करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण की जांच के दौरान इंदौर में तत्कालीन स्पेशल जज विजेंद्र सिंह रावत और उनके टाइपिस्ट नीतू चौहान की भूमिका पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण में उन्हें भी आरोपित बना लिया। आरोप है कि फर्जी आदेश विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट से और उनके हस्ताक्षर से जारी हुए थे और इन्हें टाइपिस्ट चौहान ने तैयार किया था। आरोपित बनाए जाने के बाद रावत को निलंबित कर दिया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रावत ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।