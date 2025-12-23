मेरी खबरें
    By Kuldeep BhawsarEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 08:52:27 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 08:52:26 PM (IST)
    IAS संतोष वर्मा केस: निलंबित जज विजेंद्र सिंह रावत और टाइपिस्ट को जमानत देने वाले जज का तबादला, रामपुर हुआ ट्रांसफर
    IAS संतोष वर्मा केस।

    HighLights

    1. निलंबित जज विजेंद्रसिंह रावत और टाइपिस्ट को जमानत देने वाले जज का तबादला
    2. फैसला कांड में रजिस्ट्रार जनरल ने सिंगल आदेश जारी कर सेशन जज को सीधी भेजा
    3. संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट के फर्जी फैसला तैयार करने के मामले में मामला दर्ज किया था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आइएएस संतोष वर्मा से जुड़े फर्जी फैसला मामले में नया मोड़ आ गया है। इस प्रकरण के आरोपित विजेंद्र सिंह रावत (निलंबित जज) और नीतू चौहान (टाइपिस्ट) को जमानत देने वाले सेशन जज प्रकाश कसेर का अचानक तबादला कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर उन्हें इंदौर से सीधी के रामपुर भेजा गया है। कसेर से 5 जनवरी या इससे पहले ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है।

    फर्जी फैसला तैयार करने का मामला

    गौरतलब है कि एमजी रोड पुलिस ने विवादित आइएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट के फर्जी फैसला तैयार करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण की जांच के दौरान इंदौर में तत्कालीन स्पेशल जज विजेंद्र सिंह रावत और उनके टाइपिस्ट नीतू चौहान की भूमिका पाए जाने पर पुलिस ने प्रकरण में उन्हें भी आरोपित बना लिया। आरोप है कि फर्जी आदेश विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट से और उनके हस्ताक्षर से जारी हुए थे और इन्हें टाइपिस्ट चौहान ने तैयार किया था। आरोपित बनाए जाने के बाद रावत को निलंबित कर दिया गया। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रावत ने जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।


    रावत को आरोपित नहीं बल्कि आवेदक याचिकाकर्ता लिखा

    तीन दिसंबर 2025 को सेशन जज प्रकाश कसेर ने इस आवेदन को स्वीकारते हुए पुलिस की आपत्ति के बावजूद रावत को अग्रिम जमानत दे दी। इसी तरह टाइपिस्ट चौहान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रिमांड अवधि के दौरान 19 दिसंबर 2025 को जमानत दी गई थी। रावत को आरोपित के बजाय लिखा था याचिकाकर्ता 3 दिसंबर को निलंबित जज विजेंद्र सिंह रावत के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकारते हुए कसेर ने 6 पेज का आदेश जारी किया था। इस आदेश में रावत को आरोपित नहीं बल्कि आवेदक याचिकाकर्ता लिखा गया था। रावत की ओर से एक सेवानिवृत्त जज ने बतौर वकील पैरवी की थी।

    केस के किरदार

    • संतोष वर्मा: प्रमोशन से आइएएस बनते समय कोर्ट का फर्जी फैसला प्रस्तुत किया। पोल खुली तो जेल जाना पड़ा।

    • विजेंद्र सिंह रावत: संतोष वर्मा केस के दोनों फर्जी फैसले इन्हीं की कोर्ट से जारी हुए थे। फिलहाल निलंबित हैं और जमानत पर चल रहे हैं।

    • जज प्रकाश कसेर: विजेंद्र सिंह रावत को इन्हीं ने जमानत दी थी। अब इंदौर जिला न्यायालय से सीधी रामपुर सेशन कोर्ट में तबादला हुआ।

