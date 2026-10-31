इंदौर में सागर के युवक की संदिग्ध मौत, शरीर पर मिले बर्बर पिटाई के निशान, मोबाइल-रुपये गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। उसके साथ जमकर मारपीट हुई और पूरे शरीर पर निशान थे। युवक की पहचान मकरोनिया(सागर) निवासी संजय कुर्मी के रुप में हुई है और वह दो दिन पूर्व ही दोस्त सोहन लोधी से मिलने का बोलकर इंदौर आया था।

डीसीपी जोन-1 नरेंद्रसिंह रावत के मुताबिक शव संगम नगर क्षेत्र में खाली मैदान में मिला है। पुलिस ने नेटग्रेड से उसकी शिनाख्त की तो पहचान संजय पुत्र ओमप्रकाश कुर्मी निवासी मकरोनिया (सागर) के रुप में हुई। स्वजन ने बताया संजय मजदूरी करता था और 20 अक्टूबर को ही काम तलाशने का बोलकर घर से निकला था।