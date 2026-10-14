इंदौर में एसयूवी ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 19 वर्ष के युवक की मौके पर मौत, दो नाबालिग दोस्त घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : संयोगितागंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर एसयूवी ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में 19 वर्षीय ऑटो मैकेनिक आदिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दो नाबालिग दोस्त अल्लू (16) और अल्फेज उर्फ रब्बा (17) घायल हो गए।

हादसा शिवाजी वाटिका के पास रात करीब 3 बजे हुआ। टक्कर के बाद कार सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग में जा घुसी। कार सवार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। उधर, पुलिस ने कार सवारों को हिरासत में लेने की बात कही है।

संयोगितागंज पुलिस के अनुसार मथुरावाली गली निवासी आदिल (19) पिता जावेद शेख, अपने दो नाबालिग दोस्तों अल्लू और अल्फेज के साथ सरवटे बस स्टैंड से चाय-नाश्ता करके बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान शिवाजी वाटिका के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर एसयूवी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार बहुत तेज थी। टक्कर लगने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग में जा घुसी। हादसे में आदिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अल्लू और अल्फेज उछलकर दूर जा गिरे। घटना के बाद कार सवार लोग वाहन मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।