स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: एमपी के 9 शहरों ने बढ़ाया मान, उज्जैन-देवास देश में नंबर-1, जबलपुर को दूसरा स्थान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के शहरों ने एक बार फिर अपनी स्वच्छता और सशक्त कार्यप्रणाली का लोहा मनवाया है। प्रदेश के नौ नगरीय निकायों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल किए। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता शहरों के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को इन प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा।

इस बार देवास और उज्जैन ने अपनी-अपनी जनसंख्या श्रेणियों में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जबलपुर ने दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, मार्गदर्शक और सहयोगी शहर की अनूठी 'स्वच्छ शहर जोड़ी' श्रेणी में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी देशभर में दूसरे स्थान पर रही।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ी: 63 में से 9 सम्मान मध्य प्रदेश के नाम इस वर्ष देश भर में वितरित किए गए कुल 63 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नौ पुरस्कार अकेले मध्य प्रदेश की झोली में आए हैं। विगत सर्वेक्षण में प्रदेश को 90 में से आठ पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जिसके चलते कुल राष्ट्रीय पुरस्कारों में राज्य की हिस्सेदारी 8.9 प्रतिशत से बढ़कर अब 14.28 प्रतिशत दर्ज की गई है। हालांकि, लगातार आठ वर्षों तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने वाले इंदौर के परिणाम इस बार मिश्रित रहे। 'सुपर स्वच्छ लीग' में नवी मुंबई प्रथम, सूरत द्वितीय तथा विजयवाड़ा तृतीय स्थान पर रहे, जबकि इंदौर शीर्ष तीन से बाहर रहा। स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में भी अहमदाबाद-सानंद की जोड़ी के बाद इंदौर-देपालपुर को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, देपालपुर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता पुरी गोस्वामी तथा निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण किया।