इंदौर के 1.34 लाख लोगों के लिए खुशखबरी! 12 अक्टूबर से शुरू होगी 'स्वामित्व योजना' की नि:शुल्क रजिस्ट्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वामित्व योजना के तहत नि:शुल्क रजिस्ट्री का काम पटवारियों के विरोध के कारण रुका हुआ था, जो अब आखिरकार शुरू होने जा रहा है। इंदौर जिले में कुल 1.34 लाख दस्तावेजों की रजिस्ट्री की जानी है। हाल ही में पटवारी संघ की शासन के साथ हुई बैठक में मांगों पर सहमति बन गई है, जिसके बाद योजना के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सोमवार से इंदौर जिले के 554 गांवों में स्थित आबादी भूमि की नि:शुल्क रजिस्ट्री का कार्य आधिकारिक रूप से प्रारंभ कर दिया जाएगा। पीढ़ियों से काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक मध्य प्रदेश में पीढ़ियों से अपने मकान और आबादी भूमि पर रह रहे ग्रामीण परिवारों को अब मालिकाना हक का पक्का कानूनी दस्तावेज मिलने जा रहा है। राज्य में 'स्वामित्व योजना' के तहत लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों की फ्री रजिस्ट्री की प्रक्रिया का औपचारिक शुभारंभ इंदौर से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी मौजूदगी में 17 सितंबर को किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्रदान करना है।