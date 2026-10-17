स्वामित्व योजना: इंदौर में 95 हजार जमीनों की रजिस्ट्री अटकी, पटवारियों के विरोध से थमी रफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर रहने वाले लोगों को कानूनी अधिकार देने के लिए रजिस्ट्री की जा रही है। इस काम में पटवारियों को निष्पादन अधिकारी बनाए जाने का विरोध जारी है। जिले में फिलहाल 19 परिवीक्षाधीन पटवारी रजिस्ट्री कर रहे हैं। अब तक 205 रजिस्ट्रियां हुई हैं। पंजीयन, वेरिफिकेशन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया तीन अलग-अलग एप के जरिए पूरी की जा रही है।

अधिकार अभिलेख तैयार होने के बाद आबादी भूमि की रजिस्ट्री की प्रक्रिया करीब एक माह पहले इंदौर में शुरू हुई थी। जिले में 95086 प्लाट की रजिस्ट्री होनी है, लेकिन पटवारियों के काम नहीं करने से इसकी गति धीमी है। जिले में करीब 25 परिवीक्षाधीन पटवारी थे। काम नहीं करने पर छह को निलंबित किया जा चुका है। निलंबन के डर से परिवीक्षाधीन पटवारी अपने हलकों में काम कर रहे हैं।