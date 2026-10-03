इंदौर में सड़क किनारे केमिकल डालकर भागा टैंकर, आंखों में जलन से मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : देवास नाका क्षेत्र के लसूड़िया में पंचवटी के सामने शनिवार दोपहर सड़क किनारे अज्ञात केमिकल डाल गया। इससे बड़ा हादसा होते-होते बचा, लेकिन अचानक अफरा-तफरी मच गई। तेज असर वाले केमिकल के कारण सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और आसपास के दुकानदारों की आंखों में तेज जलन होने लगी।

स्थिति यह बनी कि कई दोपहिया वाहन चालक जलन के कारण वाहन तक नहीं चला पाए। सूचना मिलते ही लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन एबी रोड पर दोनों तरफ का यातायात कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाकर सड़क और किनारे पर पानी डालकर केमिकल को साफ कराया गया। हालांकि इसके बाद जलन कुछ कम जरूर हुई, लेकिन शाम तक असर बना रहा।

टैंकर से सड़क किनारे केमिकल खाली किया प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब साढ़े 12 से एक बजे के बीच पीले रंग का एक ट्रैक्टर-टैंकर सड़क किनारे आकर रुका था। टैंकर से किसी व्यक्ति ने सड़क किनारे केमिकल खाली किया और कुछ देर बाद वहां से चला गया। टैंकर से केमिकल खाली करने के दौरान ही आसपास रहने वालों की आंखों में तेज जलन महसूस होने लगी। आंखों में जलन बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई राहगीरों और दुकानदारों की आंखों से आंसू आने लगे और कई लोग मौके से दूर चले गए। आंखों में जलन बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और एबी रोड पर देवास नाका और मांगलिया की तरफ से मार्ग बंद कराकर वाहनों को बायपास पर डायवर्ट किया गया। लसूड़िया मोरी के पार्षद राकेश सोलंकी का कहना है कि किसी ने पंचवटी के सामने केमिकल डाल दिया, जिससे आंखों में तेज जलन हो रही थी। फायर ब्रिगेड को बुलाकर पानी डालकर केमिकल को बहाया गया, इसके बाद राहत मिली।