देश के 180 युवा बिजनेसमैन में चमके इंदौर के तपन अग्रवाल, अंबानी-अदाणी के साथ हुरुन लिस्ट में शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमराल्ड डेवलपर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अग्रवाल कोल कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष (कॉर्पोरेट) तपन अग्रवाल देश के 180 युवा उद्यमियों की सूची ‘एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया अंडर-35 लिस्ट 2026’ में शामिल हुए हैं। इस सूची में देश के सबसे बड़े व्यापार संचालित करने वाले युवा उद्यमियों को शामिल किया गया है। इसमें 35 वर्ष से कम उम्र के 180 युवा उद्यमी शामिल हैं। इंदौर के तपन अग्रवाल 31 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले 10 सबसे कम उम्र के उद्यमियों में शामिल हैं। वह इस सूची में जगह बनाने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र युवा उद्यमी हैं।

उल्लेखनीय है कि हुरुन रिच लिस्ट में तपन अग्रवाल के पिता विनोद अग्रवाल लगातार पांच बार मध्य प्रदेश के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अब उनके बेटे तपन अग्रवाल ने भी युवा उद्यमियों की इस सूची में जगह बनाई है। तपन अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पिता विनोद अग्रवाल और मां नीना अग्रवाल को देते हैं। उनका कहना है कि माता-पिता के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और उपलब्ध कराए गए मंच के कारण ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं।