Tax Fraud: देश की सबसे बड़ी टैक्स चोरी में नया खुलासा, 71 अधिकारी जांच के घेरे में

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सेंट्रल जीएसटी विभाग ने देश की सबसे बड़ी टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में जांच तेज कर दी है। एलोरा टोबेको कंपनी, दबंग दुनिया पब्लिकेशन और उनकी पांच सहयोगी कंपनियों पर करीब दो हजार करोड़ रुपये की टैक्स मांग निकालने के बाद अब विभाग ने अपने ही 71 अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दरअसल, सिगरेट फैक्ट्री पर हर दिन विभाग के निरीक्षक तैनात रहते थे, फिर भी लगातार टैक्स चोरी कैसे जारी रही इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

जानकारी के अनुसार, सेंट्रल एक्साइज के नियमों के तहत सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री में प्रतिदिन चार निरीक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य थी। जुलाई 2017 से जून 2020 के बीच कुल 76 अधिकारियों को सांवेर रोड स्थित एलोरा टोबेको कंपनी में ड्यूटी पर लगाया गया। इनमें से 71 अधिकारियों ने नियमित रूप से 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम किया। उनकी जिम्मेदारी थी। हर दिन बनने वाली सिगरेट की संख्या, मशीनों का संचालन, कच्चे माल की आवक-जावक और तैयार माल का रिकॉर्ड तैयार कर कमिश्नरेट को सौंपना।

इसके बावजूद कंपनी की वास्तविक उत्पादन क्षमता को छिपाया गया। जांच में यह पाया गया कि कंपनी एक से दो कार्टन प्रतिदिन के उत्पादन का दावा कर टैक्स जमा करती थी, जबकि फैक्ट्री की क्षमता प्रतिदिन लगभग एक हजार कार्टन सिगरेट बनाने की थी। सेंट्रल जीएसटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों के रहते हुए भी यह बड़ा खेल चलता रहा और अधिकारियों ने दिए गए बयानों में कहा कि उन्हें टैक्स चोरी जैसी कोई गतिविधि नजर नहीं आई। इस कारण मामला संदेह के घेरे में आ गया। डीजीजीआई ने 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान एलोरा टोबेको पर छापा मारा था। अवैध सिगरेट, मशीनें और मिले अन्य सबूतों के आधार पर विभाग ने 268 दस्तावेजों, 92 बयानों और 45 गवाहों की गवाही के आधार पर 2002 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आकलन किया और नोटिस जारी किया।