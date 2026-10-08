इंदौर में पैक्ड घी के नाम पर 'जहर', 96 में से 28 सैंपल फेल, सीसे की मात्रा तय सीमा से 10 गुना तक ज्यादा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : शहर में बिक रहे पैक्ड घी की जांच में खाद्य सुरक्षा विभाग को मिलावट के साथ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सीसा भी मिला है
असुरक्षित सैंपलों में से 16 की सीसा जांच हुई, जिनमें 10 में इसकी मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली
विभागीय जानकारी के अनुसार कार्रवाई से पहले इसका 15 से 20% हिस्सा बाजार में पहुंच चुका था
(तीन महीने चली जांच में बड़ी मात्रा में घी का असुरक्षित स्टॉक चिह्नित किया गया।)
इंदौर में इन क्षेत्रों में की गई कार्रवाई
संबंधित स्टॉक का नेटवर्क लसूड़िया, देवास नाका, बांगड़दा, सियागंज, पालदा, लोहामंडी, मल्हारगंज और राजेंद्र नगर सहित अलग-अलग क्षेत्रों के डिपो और विक्रेताओं से जुड़ा मिला
नकली घी को असली दिखाने के लिए उसमें मिलाए गए रंग, केमिकल या तेल/वसा में सीसा हो सकता है
अपील की अवधि समाप्त होने पर असुरक्षित घोषित माल नष्ट किया जाएगा। -मनीष स्वामी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी
घी संदिग्ध लगे तो पैकेट संभालकर रखें
यदि घी में मिलावट की आशंका हो, उसकी गंध या स्वाद सामान्य से अलग हो तो इसे न खाएं
बच्चों पर असर
बच्चों के आईक्यू स्तर में कमी और सीखने की क्षमता कमजोर हो सकती है
बच्चों में एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है
शरीर और हड्डियों का विकास धीमा
वयस्कों पर असर
लंबे समय तक सेवन से उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है
यह धीरे-धीरे गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है
हीमोग्लोबिन के निर्माण में रुकावट
गर्भवती महिलाओं पर असर
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